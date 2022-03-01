Магазини, у яких підняли ціни на продукти будуть закривати. За березень пенсіонери отримають належні їм виплати за віком. Усі працівники державних установ продовжують працювати, їх не можуть відправити у відпустку за свій рахунок.

Про це йшлося на брифінгу Ради оборони Тернопільської області першого березня.

– Підприємці, які піднімають ціни на продукти харчування будуть закриті, – повідомив Володимир Труш, голова Тернопільської військової адміністрації. – Весь їх товар буде вилучатися і передаватися у Тероборону для потреб армії. Щодо розрахунків банківськими картками. Якщо їх не приймають, то це буде розцінюватися, як невиконання наказів, і цей товар з магазинів буде теж вилучатися і буде гуманітарна допомога для людей.

З четвертого березня розпочинається виплата пенсій. Усі пенсії будуть виплачені. Ми пропрацювали маршрути, захист поштових відділень і захист інкасаторів коштів, які будуть розвозити людям пенсії. 4-7 числа максимально буде виплачена пенсія за березень.

Зарплати також виплачуються, Держказначейство працює у звичному режимі. У всіх державних установах в області ніхто нікому не дав писати заяв на відпустку за свій рахунок. У нас воєнний час і ніхто не може йти у відпустку за свій рахунок. Час перебування держслужбовців у сховищах під час робочого дня або дистанційна робота є оплачуваними, немає прогулів.

Міський голова Сергій Надал також додав, що всі комунальні дошкільні, освітні і медичні заклади міста працюють повний робочий день, всі отримують повноцінну зарплату.