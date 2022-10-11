Багато квітів, “живий коридор”, який утворили люди на узбіччях вулиць, українські прапори, пекучий біль та невимовний жаль… Мешканці Чорткова попрощались із загиблим на російсько-українській Героєм Сергієм Жолондеком.

Про це повідомляють на сторінці Чортківської міської ради.

“Йому було лише 42, попереду чекали ще багато цікавих та щасливих років життя… Багато планів, мрій, сподівань, котрі перекреслила цинічна, підла та безжальна війна московської імперії проти мирної України.

Ріс Жолондек Сергій (7.05.1980 р.н.) у багатодітній сім’ї – усього їх було шестеро. Його старший брат пішов захищати Україну від російських загарбників ще на початку війни вісім років тому. Під час бойових дій отримав контузію, через яку згодом загинув. Тож Сергій пішов стопами брата боронити Україну вже з початком повномасштабного вторгнення…

Був призваний на військову службу під час мобілізації Чортківським РТЦК та СП 18 липня цього року. Служив стрільцем 9 парашутно-десантної роти 3 парашутно-десантного батальйону.

Загинув Герой 2 жовтня від отриманих поранень, несумісних з життям, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ямполівка Краматорського району Донецької області. У воїна залишились батьки, дружина, син, брати та сестри…”.

Вічна пам’ять Герою!