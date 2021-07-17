На Тернопільщину йде циклон. Він принесе дощі та відчутне зниження температурних показників. Значні погодні зміни синоптики передбачають з наступного тижня.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вихідними на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, грози. Температура повітря коливатиметься вночі на рівні 20-22, вдень 31 – 33 градуси тепла.

«Антициклон тримає Україну вже тривалий час у полоні спеки, бо блокує, затуляє нас від дощових атмосферних фронтів та не дає свіжішому повітрю прорватися. Проте перші ознаки руйнування антициклону видно. Найближчими вихідними окремі локальні дощі та грози очікуються практично повсюди. Десь вночі, десь вранці, малими ділянками, проте ця зміна вже почалася. При таких сильнющих контрастах можливі короткі, але сильні й небезпечні зливи. На наступному тижні дощів явно побільшає», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, у понеділок відчутне послаблення спеки прорветься в західні області, а у вівторок, 20-го липня, нове повітря пошириться далі країною. Прохолодна погода протримається близько тижня.