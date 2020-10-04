Учитель історії та громадянського суспільства із Заліщик Тернопільської області Василь Дяків став переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Як передає кореспондент Укрінформ, результати цьогорічної премії оголосили під час урочистої церемонії нагородження 3 жовтня у Києві.

Цьогоріч за головний приз – 250 тис. грн, а також поїздку на Global Education & Skills Forum та інтерактивну панель EdPro змагалися десять фіналістів.

Так, до ТОП-10 четвертої премії Global Teacher Prize Ukraine ввійшли учитель астрономії та інформатики з села Чулаківка Херсонської області Іван Верещака, учителька фізичного виховання та хореографії з Києва Анна Домніч, учитель історії та громадянського суспільства з села Заліщики Тернопільської області Василь Дяків, учителька хімії з Хмельницького Наталія Зима, вчитель початкових класів із міста Кам’янського Дніпропетровської області Андрій Олійник, учителька англійської мови із Сум Вікторія Ломака, учитель інформатики з Одеси Олег Пустовойт, учителька англійської мови з Маріуполя Людмила Тоцина, вчитель інформатики з Житомира Микола Тарасюк і вчитель історії, громадянської освіти й етики з Благовіщенська Кіровоградської області Олександр Чучаєв.

Члени журі премії обрали їх із майже трьох тисяч учасників.

Окрім того, українських учителів відзначили й у кількох спеціальних номінаціях із призами від партнерів. При цьому серед номінантів були не лише фіналісти Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Зокрема в номінації “Вибір українців” перемогу здобув Андрій Олійник із Кам’янського, який у якості призу отримав освітню подорож до однієї з іноземних країн.

“Видатним вчителем хімії” стала Наталія Зима з Хмельницького, отримавши заразом і грошову винагороду в 100 тис. грн.

У номінації “Учителем фізкультури” за версією громадської організації JuniorZ переміг учитель із села Судилків Хмельницької області Віталій Мушинський.

Найкращою у номінації “Реалізація мрії” стала вчителька з Яготина, завдяки якій у рідному місті з’явиться місце активного відпочинку — SkyPark.

У номінації “Вибір серцем” було обрано відразу двох переможців серед педагогів, які працюють із особливими дітьми. Так, першу премію (80 тис. грн) здобула Вікторія Щербакова з міста Кролевець Сумської області, а другу (30 тис. грн) — учитель української мови та літератури Олег Швед, який працює в “Охматдиті”.

Разом з тим у новій номінації “Учитель громадянської освіти”, яку започаткували в USAID/ENGAGE, перемогла вчителька з Києва Леся Юрчишин. В якості призу для неї стане поїздка на всесвітній економічний форму у Давосі в 2021 році.

А в своїй номінації “Учитель-новатор” корпорація Microsoft обрала вчителя з Хмельниччини Івана Верещаку, який відвідає міжнародний освітній форум.

Церемонія нагородження переможця відбулася на території Арки дружби народів у Києві. Кожен із фіналістів під’їжджав до облаштованих зали та сцени на мотоциклі.

Global Teacher Prize Ukraine — щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін, яка покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію заснувала в 2017 році громадська спілка «Освіторія» після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation.