Це типовий для Дністра паводок, який має місце бути як який рік – то на початку червня, то в кінці травня. За звичайного рівня, коли вода умовно чиста, Дністер мілкий і це його поточний стан – щойно під час паводку рівень річки такий, як би пасувало в межень.Вода мутна, несе всякий непотріб. Цілий рік, мов мурашки, мешканці надністрянських сіл вибудовують спеціальні споруди з побутового сміття в дністерських притоках – і коли починаються дощі, вода все забирає. Але ця вода (і сміття)- з гірських районів Бойківщини, тубільне сміття з Опілля та Поділля ще чекає свого Великого Дощу.