Команда новоствореної партії «Довіра» представляє своїх кандидатів до місцевих рад Тернопільщини.

Серед них – чинний голова Копичинецької об’єднаної територіальної громади Павло Лосик, який вдруге балотуватиметься на голову ОТГ.

Жителі Копичинецької ОТГ кажуть, за 5 років головування Павла Степановича Копичинці та околиці не впізнати.

– Я прийшов до Копичинецької міської ради у 2015 році, коли ще громада не було створена. Вже за 4 місяці нам вдалося відремонтувати аварійний міст. Дякуючи народному депутату Миколі Люшняку, який домігся виділення Кабміном 1 мільйона 750 тисяч гривень, ми додали ще кошти з місцевого бюджету і вирішили цю проблему. Таким був мій перший виклик на посаді міського голови, – розповідає Павло Лосик. – Очистка ставу, ремонт мосту, доріг, тротуарів – це один напрямок, куди ми вкладаємо кошти як державного, так і місцевого бюджетів. Інша – освіта: дошкільні заклади, школи. За півтора року ми витратили майже 4,5 мільйонів гривень на розвиток 8-ми шкіл громади та дитсадків. Так, відремонтовано дитячі садки у Гадинківцях, Оришківцях, Яблуневі, Сухоставі. Окрім цього, зроблено капітальний ремонт дороги, вартістю 1 мільйон 700 тисяч гривень, ще 750 тисяч витратили на облаштування тротуару.

Жителі Копичинецької ОТГ кажуть, Павло Лосик зробив багато для того, аби сьогодні кожна людина могла пишатися своєю громадою.

– Я за 71 рік бачив дуже багато голів міської ради, але такого керівника вперше бачу. Його наполегливість відчув кожен житель міста. Все зроблено так, аби ми гордилися куточком, у якому живемо, – наголошує житель міста Копичинці Володимир Рута.