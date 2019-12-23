Кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ слідчі Чортківського відділу поліції розпочали щодо жительки одного з сіл району.

Як розповіли у поліції, 43-річна зловмисниця викрала 600 гривень у жінки, котра лежала разом з нею в лікарні. Повідомлення про злочин надійшов від потерпілої.

Зі слів заявниці, з гаманця, який вона залишила в палаті, зникли гроші. Спроба самотужки з’ясувати, хто ж спокусився на шість сотень гривень успіхом не увінчалася, тоді чортківчанка звернулася за допомогою до поліцейських.

Правоохоронці оперативно встановили причетну до крадіжки особу. Сусідка потерпілої по палаті зізналася, що це вона спокусилася на чужі гроші через скрутне матеріальне становище.

Триває досудове розслідування.