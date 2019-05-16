Проходячи повз якусь обшарпану споруду, помітив двох суб’єктів у начебто військовій формі (нині в цьому важкувато розібратися), які якось по-змовницьки перемовлялися один з одним. Ніби нічого надзвичайного, але на їхніх рукавах були пов’язки з написом, що свідчив про належність до військового патруля.

Яких порушників військової дисципліни ці двоє вишукали в доволі глухій місцині – відомо лише їм самим. Я ж про себе відзначив, що вперше побачив військовослужбовців з такими пов’язками – маю на увазі вперше за 5 років начебто реальної війни з північним агресором. Раніше вони мені чомусь не потрапляли на очі. Взагалі, навіть трохи дивно для країни, в якій значна частина чоловічого населення ходить у камуфляжі; в якій повно усіляких парамілітарних формувань, що періодично збурюють ситуацію; яка, повторюся, веде нехай гібридну, та все-таки війну; і в армії якої питання підтримання військової дисципліни залишається надзвичайно актуальним. Адже п’ють в ній, доводилося чути, добряче та й самовільні відлучення теж далеко не рідкісне явище. А якщо так, то комендантський патруль не повинен сам нагадувати солдатів, що втекли без дозволу за межі частини, а активно запобігати таким порушенням і припиняти їх. А це означає – регулярно з’являтися в місцях ймовірної появи “груп ризику”. Можна скільки завгодно проголошувати пафосні промови про те, що наша армія – одна з найсильніших у Європі, але вигляд отаких військових патрулів швидше свідчить про те, що з елементарною військовою дисципліною в ній не так щоб дуже… Пригадую, у 80-і роки воєнний комендант Львова, відряджаючи нас на несення патрульної служби, особливу увагу звертав на усілякі “місця особливої уваги”. “Вас там может и не быть – гримів він своїм голосом типового “солдафона” – но если дух ваш там будет витать, все будут бояться туда зайти!”

Коли я через деякий час йшов зворотною дорогою біля тієї ж обшарпаної споруди, точніше будки, “дух” обох патрульних продовжував там “витати”. І не лише дух, а й самі вони продовжували стояти там, смачно затягуючись сигаретами. Не інакше як влаштували засідку на потенційних порушників. А взагалі, служба для солдата йде не лише коли він спить, а й коли курить…

Ігор Дуда