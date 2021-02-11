Маленька дитина висить на перилах балкону четвертого поверху – повідомлення про це на лінію “102” надійшло 11 лютого о 10:35.

На місце події першими прибув екіпаж патрульної поліції. Зайти до помешкання їм не вдалося, бо ніхто не відчинив двері.

Тоді правоохоронець попросився до сусідів і через третій поверх намагався зняти хлопчика, який курткою зачепився за виступ. І саме в цей момент на балкон вийшла мама малолітнього і затягнула сина до середини.

Як з’ясувалося згодом, мама пішла у душ в той час, коли шестирічний малий захотів піти погуляти. Оскільки двері відчинити не зміг, вирішив спробувати вийти на вулицю через балкон на дванадцятиметровій висоті. На щастя, хлопчик не впав, а у той момент, як перелазив назовні, зачепився курткою та повис.

За словами правоохоронців,родина виховує двох дітей. Молодшому – немає ще двох років. Характеризується, як неблагополучна та стоїть на обліку в управлінні сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради.

Вирішується питання про притягнення мами до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП та відібрання дітей.