Завершено розслідування щодо поліцейського, який отримав неправомірну вигоду, обіцяючи не скеровувати до суду адмінпротокол.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 369-2 КК України стосовно колишнього старшого інспектора – чергового сектору реагування патрульної поліції Чортківського ВП ГУ НП у Тернопільській області.

За версією слідства, 10 вересня 2020 року правоохоронець отримав від місцевого жителя 8 тис грн неправомірної вигоди. Громадянин переказав на банківську картку інспектора вказану суму за вплив на прийняття негативного рішення про скерування до суду адмінпротоколу щодо нього за ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння).

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.