Патрульні зупинили водія, рівень алкоголю у крові якого перевищував норму у 12 разів

Вчора, близько опівночі, патрулюючи вулицею Об’їзною, увагу патрульних привернув транспортний засіб Honda, водій якого порушував правила дорожнього руху.

Під час спілкування із кермувальником, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловікові запропонували пройти огляд на алкотесті “Драгер”, на що останній — погодився. Прилад показав результат у 2,28 проміле, який перевищує встановлену законом норму практично у 12 разів.

На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП. Надалі рішення прийматиме суд.

Загалом, за минулу ніч, поліцейські виявили 5 кермувальників, які перебували в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.