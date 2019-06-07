Трьох водіїв у нетверезому стані зупинили тернопільські патрульні минулої ночі в обласному центрі. У крові одного кермувальника вміст алкоголю перевищував допустиму норму у дванадцять разів.

П’яні водії, яких зупинили тернопільські патрульні минулої ночі, – це молоді чоловіки, віком до тридцяти років; один з кермувальників – 2001 року народження, – повідомила речник Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

«6 червня, 23:30 год. на вулиці Микулинецькій інспектори побачили автомобіль ВАЗ 2109, водій якого порушив правила дорожнього руху. При спілкуванні з 28-річним тернополянином патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат проходження огляду на «Драгері» – 0,51 проміле. 7 червня опівночі на вулиці Галицькій водій, 2001 р.н., керуючи транспортним засобом ВАЗ 2101, порушив ПДР. На законну вимогу поліцейських зупинитися, останній не реагував, а лише пришвидшував рух. Втікаючи від патрульних, хлопець пошкодив один з припаркованих транспортних засобів. Зупинивши автомобіль правопорушника, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, нечітка мова. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння, результат – 2,32 проміле, що перевищує дозволену норму практично у 12 разів. 7 червня 01:15 год. на вулиці Збаразькій патрульні зупинили автомобіль BMW 120 під керуванням 29-річного чоловіка. Спілкуючись з водієм, поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду кермувальник відмовився».

Міру покарання нетверезим кермувальникам визначатиме суд. За так порушення передбачені штрафи понад десять тисяч гривень, а також позбавлення водійських прав на рік.

Софія Романська