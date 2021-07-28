Патрульні зупинили водія, алкоголь у крові якого зашкалював у 10 разів

За минулу добу тернопільські патрульні склали 4 протоколи на нетверезих кермувальників.

Один із випадків трапився на вул. 15 Квітня близько 4-ї години ранку. Інспектори зупинили транспортний засіб AUDI за порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм 1997 р.н. поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти відповідний огляд за допомогою газоаналізатора “Драгер”.

Припущення патрульних підтвердилися: результат огляду —1,89 проміле алкоголю в крові, що перевищує встановлену законом норму практично у 10 разів.

На кермувальника поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, а також постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.