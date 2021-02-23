У Монастириському районі працівники поліції зупинили п’яного водія, але на місці події не мали можливості провести огляд на стан сп’яніння.

Як вбачається із матеріалів судової справи, факт порушення працівники Монастириського відділення поліції зафіксували 29 листопада у селі Ковалівка.

Водій легкового автомобіля марки “ВАЗ 21063” керував транспортним засобом, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп’яніння. Результат тестування за допомогою спецприладу “Драгер” – 2 проміле, що у 10 разів вище допустимої норми, пише “Терноград”.

На порушника склали протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні порушення (керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі 10200 гривень та позбавлення права керувати транспортними засобами терміном на 1 рік.

У судове засідання водій “ВАЗ 21063” (“Жигулі”) не з’явився. Натомість прийшов адвокат кермувальника і розповів наступну історію.

За словами захисника, водій “Жигулів” після зупинки працівниками поліції погоджувався пройти тест на алкоголь на місці події, а також не заперечував пройти огляд у медичному закладі. Але поліцейські повідомили, що лікарня на даний час не проводить огляд через карантинні обмеження, а пройти тестування на місці зупинки теж неможливо.

Поліцейські не мали при собі алкотестера. Зловили п’яного водія і тут така халепа – нема чим поміряти алкоголь.

Отож, у водія вилучили водійське посвідчення і наказали йому за годину приїхати у Монастириське відділення поліції.

А далі найцікавіше. Як розповів адвокат, приїхавши додому, водій ще встиг повечеряти і під час вечері вживав алкогольні напої. Потім знайомий відвіз водія ВАЗу у відділення поліції, де й провели тестування за допомогою “Драгеру”.

Тобто стверджувалося, що водій ВАЗу не керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, а випивав уже після того, як приїхав додому і перед тим, як відправитися у відділення на огляд.

2 проміле – це все ж таки добряче вдалося випити за вечерею, але хто ж винен у тому, що у поліцейських не виявилося при собі алкотестеру?..

Дослідивши усі матеріали справи, суддя Монастириського районного суду Гудкова Ю. Г. прийшла до висновку що є недостатньо доказів винуватості водія у вчиненні правопорушення.

У підсумку суддя поставила закрити справу щодо водія ВАЗу за ч. 1 ст. 130 КУпАП у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного порушення.