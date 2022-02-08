Сьогодні близько 11-ї години ранку у селі Оришківці інспектори зупинили автомобіль Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме перевищив дозволену швидкість руху у населеному пункті.
Патрульні саме вимірювали швидкість руху транспортних засобів за допомогою лазерного приладу Trucam на автодорозі М-19 “Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече”.
Під час перевірки документів правоохоронці виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме записи в документі не відповідали обліковим записам у наявній базі даних. Відтак патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх деталей.
У патрульній поліції наголошують, що за використання завідома підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
Додати свій коментар