Патрульні зупинили “гонщика” з підробленими документами на автомобіль

Сьогодні близько 11-ї години ранку у селі Оришківці інспектори зупинили автомобіль Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме перевищив дозволену швидкість руху у населеному пункті.

Патрульні саме вимірювали швидкість руху транспортних засобів за допомогою лазерного приладу Trucam на автодорозі М-19 “Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече”.

Під час перевірки документів правоохоронці виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме записи в документі не відповідали обліковим записам у наявній базі даних. Відтак патрульні викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх деталей.

У патрульній поліції наголошують, що за використання завідома підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.