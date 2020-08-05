У Тернополі поліцейські допомогли чоловікові, який потрапив у скрутне становище.

На лінію 102 звернулася громадянка, яка повідомила про те, що у під’їзді її будинку на проспекті С. Бандери невідома особа стукає у двері, кричить та неадекватно себе поводить.

Уже за декілька хвилин патрульні та поліцейські групи швидкого реагування прибули на місце події. На піддашші під’їзду сидів молодий чоловік без одягу, який, ймовірно, перебував в стані наркотичного сп’яніння та говорив про дивні речі. Окрім того, аби туди потрапити, громадянин розбив вікно рукою, завдавши собі тілесні ушкодження.

На щастя, тривала розмова поліцейських дала свій результат: інспекторам вдалося заспокоїти чоловіка та допомогти йому злізти з підашшя. Як з’ясувалося пізніше, до таких дій його спонукали проблеми в особистому житті.

Далі 25-річного громадянина шпиталізували до спеціалізованого лікувального закладу.