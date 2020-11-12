“Здай кров — врятуй життя” – до акції під такою назвою долучилися тернопільські поліцейські. Вони пожертвували кров для потерпілих у ДТП.

Патрульні акцію присвятили Тижню безпеки дорожнього руху, який наразі триває на Тернопільщині.

“Дуже добра справа, оскільки потреба у крові може з’явитися несподівано, важливо, щоб були її запаси. Бачимо, що під час карантинного періоду донорів значно поменшало. Можливо, серед причин — страх заразитися коронавірусом, проте хочу запевнити, що процедура повністю безпечна. Ми усі ретельно дотримуємося санітарно-епідемічних правил”, – зазначив в. о. генерального директора Тернопільського центру служби крові Петро Лучанко.

Донором може стати здорова людина з 18 до 60 років. Лікарі наголошують: донорство це не лише хороша справа, але й користь для організму, адже здача крові добре впливає на роботу серцево-судинної системи, знижуючи ризики її захворювання, втрачаючи кров, організм регулярно оновлюється, а це уповільнює процес старіння.