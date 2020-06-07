Профілактикою аварій зайнялися тернопільські патрульні. Упродовж червня вони посилено відстежуватимуть рух автомобілів, виявлятимуть порушників і штрафуватимуть їх.

Як повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, такі профілактичні заходи допомагатимуть знизити рівень аварійності до дорогах краю.

«Протягом першого літнього місяця, працівники відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції планують провести практичний етап комплексу профілактичних заходів, щодо зниження рівня аварійності у Тернопільській області. На етапі підготовки інспектори провели поглиблений аналіз стану аварійності на автомобільних дорогах території обслуговування управління. З 1-го по 30-те червня, в рамках запланованих профілактичних заходів, патрульні звертатимуть особливу увагу на порушення водіями правил проїзду пішохідних переходів та порушення ПДР пішоходами. Забезпечать належне облаштування пішохідних переходів відповідними дорожніми знаками, приділять особливий контроль перехрестям, де останнім часом сталася значна кількість автопригод, що спричинило травмування людей».

Додамо, у період посиленого карантину на Тернопільщині поменшало аварій на дорогах. Втім, у червні негативна тенденція щодо аварійності повернулася. Автошляхи переповнені приватним транспортом, відтак на окремих ділянках виникають затори.

Софія Романська