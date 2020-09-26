Тернопільські патрульні цього року зупинили півсотні водіїв, документи на автомобілях яких, мали ознаки підробки. Відтак цим кермувальникам загрожує кримінальна відповідальність.

Одне з таких порушень поліцейські зафіксували учора вранці на вулиці Будного у Тернополі.

«Близько 11 години ранку на вулиці С. Будного за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Mercedes. Під час перевірки документів інспектори встановили, що номер кузова не збігається з номером, який вказаний в реєстраційному документі автівки».

У Патрульній поліції області нагадують: за використання підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. А за знищення, підробку або заміну ідентифікаційного номера передбачена кримінальна відповідальність за статтею 290 ККУ.

Софія Романська