Тернопільські патрульні врятували чоловіка, який намагався вистрибнути з вікна.

Днями, інспектори прибули на виклик про спробу самогубства в один із будинків на вулиці Клима Савури. Там чоловік намагався стрибнути з вікна на 2 поверсі.

Поліцейські Роман Іваник, Сергій Станько, Юрій Тернопільський та Галина Фірманюк почали перемовини, але громадянин був у збудженому стані та викидував речі з вікна. До того ж він був поранений — мав різану рану ноги.

Також, під вікнами будинку стояли інспектори Володимир Періг та Наталя Мазур, які намагалися заспокоїти чоловіка, аби він не вчинив непоправних дій.

Двері до кімнати були зачинені та підперті шафою. Оскільки існувала загроза життю та здоров’ю людини, патрульні зламали двері, забігли до кімнати та силою зняли чоловіка з вікна.

Пояснити своїх дій містянин не міг. Відтак чоловіка передали медикам, які ушпиталили його.

Завдяки оперативним діям патрульних вдалося врятувати ще одне життя.