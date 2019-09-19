Патрульні спільно із працівниками ДСНС та бригадою ШМД допомогли молодому чоловікові.

Подія трапилася 18 вересня по обіді. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від 23-річної заявниці про те, що до неї зателефонував її друг та повідомив, що почуває себе погано. Заявниця знаходиться біля дверей квартири друга, але ніхто не відчиняє та на телефонні дзвінки не відповідає.

Прибувши на місце події, спільно із бригадою ДСНС, патрульні почали відчиняти двері шляхом злому, оскільки існувала загроза життю та здоров’ю людини.

На ліжку в одній з кімнат лежав чоловік. Він був без свідомості, тому медики одразу ж почали надавати йому медичну допомогу. Як пізніше повідомили лікарі, у нього була гіпоглікемічна кома. Проте зараз здоров’ю 30-річного чоловіка нічого не загрожує, тому від шпиталізації він відмовився.