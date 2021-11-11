Патрульні супроводили в лікарню автомобіль з жінкою, в якої розпочалися пологи. ВІДЕО

Випадок стався пізно увечері 10 листопада.

Близько 23-ї години до інспекторів, які несли службу на стаціонарному посту в м. Зборів, що на автодорозі М-09 “Тернопіль — Львів — Рава-Руська”, звернувся стурбований чоловік. Він розповів, що везе із Золочева вагітну дружину в лікарню до Тернополя, але через те, що чоловік не знає міста, хвилюється, що вони можуть не встигнути.

Патрульні одразу ж погодилися допомогти й, увімкнувши спецсигнали, супроводили автомобіль до пологового будинку, де передали майбутню маму лікарям.

“Дякуємо патрульним за своєчасну та ефективну допомогу, а молодій сім’ї бажаємо лише позитивних та щасливих моментів у житті”, – кажуть у патрульній поліції Тернопільщини.