Патрульні спіймали злодія і двох горе-татусів

24/12/2018 Розмір тексту:

Вчора близько 5 год ранку на вулиці Живова патрульні помітили чоловіка, який своїми діями викликав у них підозру.

В ході розмови та під час перевірки по базі даних з’ясувалося, що 32-річний чоловік перебуває в розшуку за вчинення крадіжки (ч. 3 ст. 185 ККУ) Вижницьким відділенням поліції Кіцманського відділу ГУНП в Чернівецькій області та переховується від суду.

Також, інспектори роти тактико-оперативного реагування протягом дня виявили чоловіків 1982 р. н. та 1986 р. н., які перебували в розшуку як особи, що ухиляються від сплати аліментів.