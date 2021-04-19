Патрульні склали протокол за п’яну їзду на чоловіка, котрий просто сидів в автомобілі з дівчиною

Заліщицький районний суд розглянув справу щодо водія автомобіля “ВАЗ 2106”, на якого поліцейські склали протокол за нетверезе керування транспортним засобом.

Випадок трапився 3 січня цього року у селі Колодрібка Заліщицької міської територіальної громади, пише Тернополіс.

Близько третьої години ночі працівники поліції за нетверезе керування транспортним засобом склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП на водія автомобіля “ВАЗ 2106”. Результат огляду на місці зупинки – 0,32 проміле.

Санкція ч. 1 ст. 130 КУпАП на той час передбачала покарання у вигляді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.

Водій у судовому засіданні своєї провини не визнав і просив закрити справу у зв’язку з відсутністю складу порушення.

Молодий чоловік пояснив, що тієї ночі у селі Колодрібка перебував з дівчиною та автомобілем не рухався. За якийсь час до нього підійшов працівник поліції і попросив показати документи на авто та посвідчення водія. Згодом запитав водія чи той не бажає пройти огляд на стан сп’яніння.

Водій погодився, оскільки, як стверджує, не вживав алкоголю впродовж кількох днів і був впевнений у негативному результаті. Однак алкотестер показав 0,32 проміле, що на 0,12 вище допустимої норми.

Водій із таким результатом категорично не погодився і попросив, щоб йому надали можливість пройти огляд у медичному закладі. За словами водія, працівник поліції на це прохання не відреагував та склав адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння).

У суді на користь водія зіграв наданий правоохоронцями відеозапис з місця події, який не підтверджує факт вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП. Також відсутні докази провомірності його зупинки та докази керування ним транспортним засобом.

Таким чином, дослідивши матеріали справи, Заліщицький районний суд ухвалив закрити справу про притягнення до відповідальності водія автомобіля “ВАЗ 2106” за ч. 1 ст. 130 КУпАП у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного порушення.

Слід зауважити, що подібна справа є типовою. У судах Тернопільщини останнім часом розглянуто з десяток аналогічних випадків і зазвичай рішення прийняті на користь водіїв.

За 5 років працівники патрульної поліції так і не вивчили інструкцію проведення огляду на стан алкогольного сп’яніння або ж вперто не хочуть її дотримуватися.

А у цій Інструкції вказано, що після проведення огляду на місці зупинки водія потрібно запитати чи він погоджується із результатом. Якщо ж не погоджується, тоді йому потрібно запропонувати пройти огляд у найближчому медичному закладі.

В даному випадку водій, не погодившись із результатом алкотестеру, сам просився пройти огляд у медзакладі, але його прохання було проігноровано. Тому рішення суду цілком логічне.