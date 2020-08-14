86 адміністративних протоколів склали тернопільські патрульні через неправдиві виклики. Порушникам доведеться сплатити штрафи.

У Патрульній поліції області наголошують: неправдиві виклики – досить часте порушення. Допускають його не лише діти, а й дорослі.

«Від початку 2020 року тернопільськими патрульними складено 86 адміністративних матеріалів за неправдиві виклики, які надійшли на спецлінію 102. Друзі, нагадуємо вам, стаття 183 КУпАП несе адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу. Але ця сума є незначною, у порівнянні з тим, що роблячи неправдивий виклик, ви ризикуєте життям людей, які саме в цей час потребують допомоги. Пам’ятайте про наслідки своїх дій, можливо, наступного разу саме вам знадобиться допомога».

За неправдивий виклик поліції передбачений штраф: від 51 до 119 гривень. Відтак жителів краю просять бути свідомими.

Софія Романська