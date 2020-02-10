Вчора, близько 17-ї години, на лінію 102, звернулась схвильована громадянка та повідомила, що її 90-річна мати пішла з дому та не повернулась за місцем проживання.

Інспектори перевірили прилеглу територію та опитали громадян. На щастя, тернополяни показали поліцейським, де востаннє бачили схожу жінку.

Пошуки закінчились успіхом. Інспектори знайшли мандрівницю в одній з аптек міста. Жінка сказала, що має проблеми зі здоров’ям та взагалі нічого не пам’ятає. Охоронці порядку заспокоїли стареньку, відвезли її додому та передали доньці.