На Тернопільщині найбільше аварій стається у вівторок і середу. Про це повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук. Пік аварійності припадає на 11 та 17.00.

Найбільш аварійні дні поліціянти визначили у результаті аналізу даних в місті Тернополі. Аби знизити кількість ДТП, патрульні проводять профілактичні бесіди з водіями і пішоходами.

“Ми визначили, що найбільше автопригод трапляється у вівторок та середу, 17% від загальної кількості ДТП, а пік аварійності припадає на 11-ту та 17-ту години. Аби знизити кількість дорожньо-транспортних пригод, проводяться профілактичні бесіди з водіями та пішоходами про недопущення порушень правил дорожнього руху на вказаних ділянках. Злісних же порушників інспектори притягують до відповідальності згідно з положеннями КУпАП”.

Додамо, тернопільські патрульні вирішили посилити контроль на аварійних ділянках доріг, де від початку 2021 року сталося найбільше ДТП з постраждалими. Там чергуватимуть поліцейські екіпажі.