35 аварій за участю пішоходів трапилося цього року на Тернопільщині, четверо людей загинуло, більше тридцяти травмувалися.

Про це повідомила інспектор Патрульної поліції області Олеся М’ялковська.

Від початку квітня триває Всеукраїнська акція «Пішохід». Відтак поліцейські відстежують дотримання правил дорожнього руху саме пішоходами.

«За перехід дороги у невстановленому місці – 51 гривня штрафу або попередження. Якщо людина у нетверезому стані переходить дорогу у невстановленому місці, то передбачений штраф 136 гривень. Статистика аварій за участю пішоходів в області невтішна. Від початку січня на Тернопільщині трапилося 35 аварій, з них 15 аварій сталося з вини пішоходів, у яких 31 людина травмувалася та чотири людини загинуло», – розповідає Олеся Мялковська.

А загалом від початку цього року на автошляхах краю сталося майже сімсот аварій, у яких загинуло 23 людини, 173 особи травмувалося. Відтак жителів крають просять бути максимально уважними на дорогах, не вибігати на проїжджу частину, не переходити дорогу невстановленому місці. Також важливо дотримуватися правил водіями.

Софія Романська