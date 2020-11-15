Тиждень безпеки дорожнього руху триває на Тернопільщині. У рамках цієї акції патрульні нагадали пішоходам, як правильного переходити дорогу.

Поліцейські разом з школярами залишили поблизу пішохідних переходів попереджувальні надписи: “Подивись”, “Візьми дитину за руку”.

“Такі заходи ми проводимо, щоб зменшити аварійність на дорогах. Нерідко ми можемо спостерігати картину, коли дорослі не тримають дитину за руку, а вона несподівано вибігає на дорогу з інтенсивним рухом автомобілів. І інколи, через ігнорування такого простого життєвого правила, трапляються жахливі автопригоди. Такі написи, залишені на асфальті, впадають в око та мають на меті привернути увагу пішоходів та зменшити кількість ДТП за їх участі”, – зазначив інспектор поліції Ігор Івасів.

Також патрульні розповідали, яких правил повинні дотримуватися пішоходи. Серед них основне — не переходити дорогу у недозволених місцях.