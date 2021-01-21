Інспектори відділу зв’язків із громадськістю провели профілактичні бесіди з містянами стосовно небезпеки перебування на кризі.

Інспектори відділу зв’язків з громадськістю поспілкувалися із рибалками, підлітками та їх батьками про небезпеку на кризі. Нагадали громадянам, як потрібно поводитись, щоб не провалитись під лід та як діяти, коли це трапилось. Дітлахам розказали, що знаходитись на озері без дорослих дуже небезпечно. Наголосили, що через різке підвищення темпери повітря крига тоншає та з’являються тріщини, розломи, а на поверхню проступає вода.

“Шановні громадяни, будьте обачними та не виходьте на лід. Не перевіряйте своє життя та здоров’я на міцність! У разі небезпечної ситуації — негайно телефонуйте на спецлінії 101 та 102“, – наголошують у поліції.