Чи всі пасажири та водій у масках, а також чи не перевищена кількість людей у громадському транспорті – саме такі профілактичні перевірки здійснюють патрульні поліцейські з 8 жовтня.

У зв’язку зі зростанням в місті та області рівня захворюваності, працівники поліції посилюють контроль над дотриманням карантинних правил при наданні послуг з пасажирських перевезень.

Громадський транспорт – одне з тих місць, де існує особливо великий ризик передачі інфекцій. Відповідно до вимог для регіонів «жовтої» карантинної зони водіям забороняється перевозити в салоні автобуса чи маршрутного таксі більше людей ніж це передбачено технічною характеристикою транспортного засобу. Пасажирам під час дії карантину забороняється перебувати в громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

За такі порушення передбачена адміністративна відповідальність. За проїзд в автобусах та тролейбусах без одягнутої захисної маски, пасажирам загрожує штраф від 170 до 255 гривень. Адмінпротокол за ст. 44-3 КУпАП правоохоронці складатимуть і на водіїв, котрі перебувають в салоні без засобів індивідуального захисту або перевозитимуть пасажирів більше дозволеної кількості.

Працівники поліції наголошують мешканцям міста неухильно дотримуватись встановлених карантинних обмежень.