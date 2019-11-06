Патрульні на Тернопільщині перевіряли якість доріг. У результаті обстеження автошляхів вони видали 27 вимог щодо усунення недоліків.

Як повідомила речниця Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига, обстеження автошляхів проводять, щоб визначити їхню якість після закінчення літнього сезону та готовність до зимового періоду.

«Відтак інспектори відділу безпеки дорожнього руху управління Патрульної поліції в Тернопільській області провели осінній комісійний огляд. Під час огляду патрульні фіксували стан покриття проїзної частини (ямковість, деформації, колійність, просідання), узбіч, тротуарів, забезпечення видимості, технічних засобів організації руху, систем водовідведення. Особливу увагу приділяли аварійно-небезпечним ділянкам доріг, місцям концентрації ДТП, функціонуванню ліній зовнішнього освітлення. Також перевірили готовність підрядних організацій до утримання доріг у зимовий період. За результатами огляду інспектори видали 27 вимог на усунення виявлених недоліків. Також склали 31 адмінматеріал за порушення правил, норм та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху».

Додамо, президент Зеленський під час візиту на Тернопільщину пообіцяв за чотири роки зробити дороги.

Софія Романська