Тернопільські патрульні «розсікали» службовим «Пріусом» поміж торговельних рядів на «п’ятачку».

Цими вихідними тернопільські патрульні, які навідалися на ринок сільськогосподарської продукції, що на так званому «п’ятачку», накоїли лиха й поїхали геть.

Як розповіли очевидці журналістам «Тернополян», у суботу патрульні поліцейські приїхали «проконтролювати» діяльність ринку на перехресті вулиць Миру та Дружби. Однак цього разу правоохоронці вирішили багато не ходити, а тому заїхали службовим автомобілем прямо в торговельні ряди.

У результаті – зачепили бабусю, яка скуповувалася сільськогосподарською продукцією. Все, що літня жінка купила, опинилося під колесами автомобіля поліцейських.

Поки відвідувачі та продавці ринку надавали допомогу бабусі, патрульні поїхали геть. Мовляв, мають право їздити торговельними рядами, а людям там нема чого ходити. Хоча спочатку навіть спробували вдати, що вибачаються.