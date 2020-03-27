Вулицями обласного центру їздять автомобілі патрульних поліцейських і через гучномовці закликають краян дотримуватися карантину.

Основні поради: не виходити на вулицю без нагальної потреби, носити захисні маски, уникати скупчення людей, а у разі погіршення самопочуття одразу звертатися до лікарів.

Такі превентивні заходи співробітники Управління патрульної поліції в Тернопільській області почали проводити з початку введення надзвичайної ситуації в області. Поліцейські несуть службу у посиленому режимі та за допомогою службового автотранспорту через гучномовці здійснюють оповіщення громадян.

Також під час щоденного патрулювання поліцейські проводять профілактичні бесіди з водіями і пасажирами та надають допомогу в межах своєї компетенції.

Під пильною увагою патрульних перебувають перевізники підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури. З ними здійснюють роз’яснювальну роботу із щодо дотримання правил перевезення пасажирів в умовах карантинних обмежень, зокрема, необхідність перебування пасажирів в захисних масках. За нехтування правил злісних порушників притягуватимуть до відповідальності.

– Інформуємо людей про важливість дотримання карантину, проводимо профілактичні бесіди, наголошуємо щодо недопущення порушень. Від того, як люди будуть дотримуватися обмежувальних заходів буде залежати їхнє здоров’я, – розповідає інспектор УПП Роман Іваник.

Патрульні поліцейські закликають мешканців області з розумінням поставитися до таких заходів, дотримуватися умов карантину, щоб не допустити масового поширення коронавірусної хвороби.