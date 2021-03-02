Патрульні двічі за дві години зупинили одного й того ж водія “під кайфом”

Сів за кермо в стані наркотичного сп’яніння – отримав два протоколи за дві години

Вчора, близько 2-ї години ночі, патрулюючи вулицею Львівською, поліцейські помітили автомобіль ВАЗ 21099, який порушував правила дорожнього руху.

Інспектори зупинили автівку та під час спілкування з водієм, виявили в останнього ознаки наркотичного сп’яніння. Патрульні запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння в найближчому медичному закладі, на що останній відмовився в присутності двох свідків.

Поліцейські склали на водія відповідні адміністративні матеріали та усунули чоловіка від керування автомобілем.

Не минуло й години, як вже на вулиці Тернопільській, інспектори помітили той самий автомобіль ВАЗ 21099, а за кермом перебував той самий водій. Поліцейські зупинили транспортний засіб та, знову, склали на водія протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння) КУпАП. Подальшу долю водія вирішуватиме суд.