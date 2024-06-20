Патрульні допомогли врятувати дитину, в якої були судоми. ВІДЕО

“Дитині зле, в дитини судоми, допоможіть”, — з такими словами до патрульних звернулася громадянка.

Днями на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине до інспекторів звернулася жінка та повідомила, що в салоні автомобіля перебуває дитина, яка потребує медичної допомоги.

Патрульні Юрій Тиньо та Олександр Кордіяка увімкнули проблискові маячки та спецсигнали й супроводили авто до медичного закладу, аби лікарі надали кваліфіковану допомогу.

“Бажаємо дитині якнайшвидшого одужання та дякуємо колегам за службу”, – зазначають у патрульній поліції.