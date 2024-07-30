Патрульні врятували мешканця Тернопільщини, котрий лежав на узбіччі дороги.

Про такий випадок розповіли в управлінні патрульної поліції.

Учора, патрулюючи на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, неподалік села Озерна, інспектори помітили чоловіка, який лежав на узбіччі дороги та не міг пояснити, як опинився в цій місцевості. Виявилося, що чоловікові 76 років. Він розповів, що мав намір потрапити до товариша, але заблукав, оскільки є незрячим.

Патрульні Вікторія Панчишин та Вадим Винник, звісно ж, не залишили його у біді: напоїли, з’ясували дані та місце проживання. На щастя, інспектори оперативно знайшли родича, якому й передали громадянина.

“Потурбуйтесь про те, щоб у ваших літніх родичів був аркуш, на якому вказано їхнє прізвище, ім’я, адреса проживання, контакти рідних, назва хвороби тощо. Ця інформація значно пришвидшить допомогу таким людям у разі потреби”, – радять патрульні.