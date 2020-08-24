Патріотичний велопробіг влаштували до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності у Гусятині. Долучилося до дійства чимало місцевої молоді.

Стартував велопробіг після урочистого підняття Державного Прапора на центральній площі Гусятина. Дійство провели з дотриманням карантинних вимог.

П’ятнадцятирічна Вікторія бере участь у велопробігу не вперше. Дівчина каже, що двоколісник — її улюблений транспортний засіб.

“Сьогодні не могла пропустити такий важливий велопробіг. А загалом на велосипеді їжджу з перших років свого життя. Хотіла б розвиватися у цьому спорті. Тому не проходить і дня без їзди на велосипеді. Сьогодні було дуже приємно перебувати тут з друзями і близькими людьми. У такій чудовій атмосфері відзначили День Державного Прапора та День Незалежності”.

До велопробігу вулицями Гусятина долучилися представники місцевої влади, школярі, студенти.

Софія Романська