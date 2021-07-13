Молодь з Тернопільщини кличуть на всеукраїнський табір «Запорізька січ». Долучитися до події можуть юнаки та дівчата від 18 років.

Всеукраїнський табір «Запорізька Січ» триватиме з 14 по 20 серпня. У селі Канівське Запорізької області облаштують польове наметове містечко. Протягом семи днів для учасників організовуватимуть спеціалізовані тренінгові програми.

Як повідомив співорганізатор Іван Бойчук, до участі у таборі запрошується активна молодь, що цікавиться розвитком національно-патріотичного виховання та представники молодіжних громадських організацій, які досягли 18 років. Для участі необхідно зареєструватися. З боку організаторів заходу забезпечується проживання, таборування та харчування учасників, а також будуть компенсовані витрати на проїзд.

Охочим долучитися до табору «Запорізька січ», необхідно до 1 серпня 2021 року зареєструватися. Заповнити заявку можна у Google формі за посиланням https://forms.gle/awiviXQp5hw2aF2Y7.