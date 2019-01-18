Патріотичні вигуки та овації збирає тернопільський Повстанський вертеп, який мандрує привоєнним Донбасом. ФОТО

Головні герої символічного вертепу – історичні персонажі: повстанець, НКВДист, Сталін, Катерина ІІ, Путін, козак, АТОвець.

Зокрема, 15 січня учасники вертепу від осередку завітали до ЗОШ №3 та педагогічного ліцею в місті Покровськ. Учасники пересувного театру зіграли перед учнями історію боротьби зі злом, а також презентували діяльність організації «Сокіл». Цього дня вертеп також відвідав 8-му окрему автомобільну санітарну роту та Львівський мобільний госпіталь 66.

Наступного дня патріотичні гастролі продовжились в місті Бахмут. Спершу учасники Повстанського вертепу потішили виступом військових 54-ої окремої механізованої бригади. Потім переодягнені герої приймали аплодисменти й патріотичні вигуки від глядачів на великій сцені у місцевому будинку культури та дозвілля ім. Евгена Мартинова.

Як розповів один із учасників тернопільського Повстанського вертепу Тарас Дячун (виконував роль АТОвця Данила Галицького), в кожному місті Донеччини місцеве населення приймало їх радісно та гостинно.

— Маленьким та дорослим краянам неабияк сподобалося наше дійство за оригінальність героїв та патріотичність сценки. Дійові особи представили глядачам дуже повчальну історію: зобразили сильних духом, сміливих патріотів минувшини і сучасності, перед якими ховається будь-яке зло. Ми показали, що всяким негативним особам, які пригнічують нашу волю, незалежність, національну міць та гордість, можна протистояти. Що завше будуть борці, які не дадуть носіям зла зламати, перемогти сильний український народ. Ми спонукали людей, аби ті вірили, що всякі недобрі персонажі закінчують погано. Сподіваюся, завдяки нашому виступу патріотичний дух серед людей ще більше зміцнів, — розповів пан Тарас.

Чоловік наголосив, що загалом Повстанський вертеп провів в Покровську та Бахмуті близько десять виступів. Тарас Дячун зазначив, що учасники вертепу гастролюватимуть на Донеччині до 19 січня.