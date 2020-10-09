Світ

Смертельні пастки

Один з персонажів “Хрещеного батька”, побоюючись замаху, ніколи не користувався ліфтами, вважаючи їх справжніми смертельними пастками. В умовах нинішньої пандемії з’явилися додаткові вагомі підстави відмовлятися від цієї зручності. Голландські вчені з’ясували, що найбільш ймовірною є небезпека зараження COVID-19 саме в кабіні ліфта. У цьому замкненому просторі краплини вірусу можуть зберігатися до 30 хв. Експериментальним шляхом було встановлено, що користувачі ліфтів можуть вдихнути від кількох десятків до кількох тисяч частинок COVID-19 за хвилину перебування в кабіні ліфту середнього розміру, після того як інфікована людина заговорила або кашлянула там кількома хвилинами раніше. Експерти рекомендують заходити в кабіну ліфта в масці та рукавичках. А ще краще – користуватися сходами. Ну, а любителі колективних зібрань і гульбищ, обіймань і цілувань при зустрічах можуть, напевно, відчути деяку полегкість – ліфти відбирають в них сумнівну “пальму першості” в поширенні інфекції?

Ще одна планетарна проблема

Одним лише коронавірусом наші біди, схоже, не обмежуються. Дедалі голосніше нагадує про себе ще одна планетарна проблема. Від шельфового льодовика Арктики на північному сході Гренландії відколовся кусок льоду площею близько 100 кв.км. Як свідчать знімки з супутника, він розколовся на безліч дрібних частин. Ця подія підтверджує висновки науковців про те, що в Гренландії відбуваються швидкі зміни клімату. За останні 40 років атмосфера в цьому регіоні потеплішала на 3 градуси за Цельсієм. Знімки з супутника також показали, що на поверхні льодовика утворилося чимало талих озер, через що на ньому виникає дедалі більше тріщин. В свою чергу океанографи повідомляють про підвищення температури моря, що призводить до танення шельфового льодовика знизу. Фахівці відзначають, що минулого року льодовий покрив Гренландії втратив рекордну кількість льоду – 530 млрд. тонн. І що він продовжить танути навіть якщо людству вдасться зупинити кліматичну кризу.

Браттям-українцям усміхнулася доля. У Таїланді

Прийнято вважати, що з України за кордон здебільшого прагнуть виїхати найбільш працелюбні, талановиті й освічені. Можливо, це й справді так, однак є серед наших емігрантів чи просто заробітчан і такі, за якими, як мовиться, тюрма плаче. Зрештою, вони в ній і опиняються. Життя там, напевно, несолодке, але буває й так, що доля може усміхнутися. Зокрема, король Таїланду Рама Х на честь свого дня народження помилував всіх 16 ув’язнених в країні українців. При цьому семеро з них були повністю звільнені з-під варти, двоє отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), а ще сімом приємність перебування у таїландській тюрмі зменшили наполовину. Щасливчики, які вийшли на волю, можуть на радощах скуштувати місцевої настоянки Song Som, але треба пильнувати, щоб знову не опинитися за гратами. А відтак – з надією чекати наступного вияву милосердя монарха.

Україна

Легалізація “ринку послуг”

Хтось наділений достатньою дозою іронії та сарказму міг би сказати: “Ага, напевно, “кришування” бордельного бізнесу вже не є дуже прибутковою справою…”. Проте факт є фактом: глава Національної поліції України Ігор Клименко висловився за… легалізацію проституції. Головний поліцейський країни вважає, що вона (проституція) може бути узаконена, “якщо держава зможе освоїти і законодавчо визначити правила гри на цьому “ринку послуг”. На його думку, цьому повинна передувати широка громадська дискусія, оскільки думки з цього питання кардинально різняться. “Не боюся про це говорити, тому що ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток”, – зазначив І. Клименко. Разом з тим шеф української поліції не став одягатися в модні нині шати повного “лібертаріанця” і виступив проти легалізації зброї. За його словами, кількість зброї, що її щотижня вилучає поліція, є вражаючою, і питання про її легалізацію потрібно буде порушувати після завершення війни на Донбасі.

Мрія дає тріщини

Європейський Союз не дуже втішений повільним просуванням реформ в Україні, зокрема, боротьбою з корупцією, яка радше імітується, ніж насправді ведеться. У зв’язку з цим декілька депутатів Європарламенту звернулися з листом до глави фракції “Слуга народу” Давида Арахамії. В ньому, зокрема, зазначається: “Сам президент передбачив “Україну своєї мрії”, де “вчителі отримуватимуть реальну зарплату, а корумповані чиновники – реальні тюремні терміни”. Через 17 місяців ми не можемо не побачити, що мрія дає тріщини…”. У листі також було застереження щодо можливості скасування безвізового режиму для “політиків, які зловживають цим правом для своєї незаконної діяльності”. Важко сказати, чи є серед останніх друзі очільника МЗС Дмитро Кулеби, але він одразу ж виступив із заявою, в якій стверджував, що у ЄС і України немає суперечки щодо антикорупційних інститутів. І що безвізовому режиму ніщо не загрожує. “Позиції України та Європейського Союзу в питаннях антикорупції абсолютно тотожні”, – запевнив міністр. От тільки в ЄС корупцію намагаються тримати в доволі жорстких рамках, а в нас вона почувається цілком комфортно…

Тернопілля

Вузькі місця файного міста

З величезним (аж до радісного тремтіння в тілі) нетерпінням чекаю дня, коли можна буде піти на виборчу дільницю і віддати свій голос за наших найдостойніших людей. Тому аж дивно було прочитати думку одного з претендентів на виборну посаду, який сказав таке: “Зaрaз люди розчаровані, деморалізовані…. Вони нікому не вірять. І тому вірять в тезу: “Краде, але робить”, що стосується певних міст. Але може бути інша теза: “Робить і не краде”. Що це за таємничі “певні міста”? І хто в них, даруйте, краде? Ну, це напевно деінде, але аж ніяк не в нашому файному місті”. Є, звичайно, в нім “вузькі” місця: он 13-річні дівчатка, як повідомив один із сайтів, вже ведуть повноцінне статеве життя. З лікарень, трапляється, втікають хворі на коронавірус. Не вистачає лікарів різних спеціальностей, медсестер… Але ж заходів таки вживають: зарано дозрілим дівчаткам радять мати постійного партнера і там таки, в кабінеті, крім кваліфікованих порад ще й дарують презервативи. Інфікованих втікачів ловлять, а медикам пропонують зарплати до 17 тис. грн. А які новобудови гарні зводяться де лише можливо і неможливо! А ви, шановний – “певні міста”, “краде”… Ну, як вам не ай-яй-яй…

Ігор Дуда