У ніч з 11 на 12 червня в потязі Рахів-Київ, який курсує через Тернопіль, помер молодий чоловік.

Свідком трагічних подій став тернополянин Михайло, який повідомив про усі обставини тієї фатальної поїздки, пише 0352.ua.

“Вперше побачив як помирає людина і нічого не зміг зробити”, – саме з цих слів розпочав свої розповідь очевидець. За словами Михайла, він досі не може прийти до тями від побаченого, а у в голові до цього часу звучить відчайдушний крик дружини померлого.

Як розповів Михайло, померлого звати Павло, йому 28 років. Разом із дружиною він повертався від своєї мами, що живе на Тернопільщині, до Києва, де мешкав. Пізно ввечері у Тернополі вони сіли в потяг у вагон №32. Звечора ніщо не віщувало біди. Чоловік поводився абсолютно спокійно та ліг спати. Коли потяг проїжджав станцію у Вінниці, близько третьої години ночі, чоловік впав з верхньої полиці. Падінню можна було б запобігти, якби він скористався ременями безпеки, але він сказав дружині, що все гаразд і заснув знову. Орієнтовно о 4:40-4:50 ранку пасажири потяга зірвалися на ноги через страшний крик жінки. Вона побачила, що її чоловік був без свідомості і вже почав синіти. Люди одразу викликали провідника та медиків. До найближчої станції у Фастові залишалося близько 40 хв поїздки, але, за словами лікарів, шансів врятувати чоловіка вже не було. Вони зробили все, що могли.

Причини смерті чоловіка і чи могло до цього призвести падіння з полиці, чи просто жахливий збіг обставин, встановить судово-медична експертиза.