Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть, інкримінують працівники поліції жителю Бережанського району. Дев’ятнадцятирічний юнак був за кермом автомобіля, який потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомляють у поліції, аварія трапилася 13 липня близько четвертої години ранку. На автодорозі Бережани-Розгадів, неподалік села Урмань, водій автомобіля Nissan Sanny не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги і в результаті – транспорт, перекинувшись, опинився в ставку.

На момент автопригоди в салоні перебувало разом із кермувальником шестеро осіб. Вони поверталися із сусіднього села з дискотеки. Фактично усі під час перекидання автомобіля повилітали із салону. Їх із травмами госпіталізували до лікарні. Сімнадцятирічна дівчина через кілька годин померла в реанімаційному відділення. Загрози життю іншим потерпілим немає.

Коли на місце автопригоди приїхали правоохоронці, то водія не було. Його знайшли за місцем проживання. Дев’ятнадцятирічний водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявили 0,92% проміле алкоголю. Травм під час ДТП кермувальник не отримав. Чоловік каже, що пам’ятає, як перекинувся автомобіль, а як потрапив додому, не знає. Його затримали відповідно до статті 208 КПК.