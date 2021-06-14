У потягу “Рахів-Київ” сталася трагедія. Під час руху впав з полиці і вдарився головою пасажир, а за кілька годин після цього помер.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Очевидці розповідають, що за кілька годин до смерті, 27-річний пасажир впав із верхньої полиці та вдарився потилицею. Заснув, а через дві години почав задихатися та синІти. Пасажири, а потім і медики, намагалися його врятувати. Втім – безрезультатно. Чоловік помер. Правоохоронці вже розпочали розслідування.

Все трапилося близько третьої ночі. Пасажир із дружиною прямували на відпочинок. Чоловік спав на верхній боковій полиці. Під час руху потяга – упав та вдарився потилицею об підлогу, підтверджує начальник потяга.

“Це все бачила його жінка. Каже, почула, що упав. Спитала – ціле. Руки голова. Положила на полку і коло 5 ранку побачила, що його вигляд – не такий, як завжди”, – говорить Віктор Фесик.

Чоловік почав синіти, твердить уже інша. У потязі була пасажирка із медичною освітою. Вона намагалася реанімувати травмованого – втім безрезультатно. Провідники викликали медиків, які уже чекали потяг на найближчій станції у Фастові. Там приїхала швидка, робили реанімацію, але констатували смерть.

У поліції кажуть – синців, забоїв чи подряпин на тілі чоловіка не виявили. Тож смерть наразі кваліфікують як нещасний випадок. Також, кажуть, загиблий вживав алкогольні напої напередодні поїздки. Але точну причину смерті мають встановити медексперти.

Наразі поліція Київщини відкрила провадження, а тіло загиблого доставлено в морг.

Сама полиця, із якої падав чоловік була цілою, твердить начальник потяга. Ремені в ніч трагедії, додає, теж були. Просто загиблий ними не скористався.