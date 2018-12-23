Пасажири маршрутки самотужки затримали кишенькового злодія

23/12/2018 Розмір тексту:

На лінію 102 надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що поблизу зупинки громадського транспорту по вулиці Шота Руставелі люди затримали невідомого чоловіка, який в маршрутному таксі викрав її гаманець.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та наряд патрульної поліції.

З’ясувалося, до таємного викрадення майна причетний 28-річний тернополянин. Молодик встиг вийняти з сумки потерпілої гаманець з грошима та банківськими картками. Проте в якийсь момент жінка помітила, що стала жертвою крадія, наробила галасу, небайдужі пасажири маршрутного таксі відреагували і не дали зловмисникові втекти.

Поліцейські вилучили крадене, допитали кишенькара. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ.