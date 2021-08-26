Оперативники розшукали зловмисника, який викрав мобільний телефон у кондукторки маршрутного автобуса.

Лиходій скористався тим, що потерпіла залишила телефон без нагляду на сидінні. Йому вдалося непомітно забрати чужу річ та покласти до своєї кишені.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 53-річної жительки обласного центру. У неї з маршрутки, де вона працює кондуктором, невідомий викрав мобільний телефон. Збитки потерпіла оцінила у 6 000 гривень.

Як розповів старший оперуповноважений карного розшуку Тернопільського районного управління поліції Євген Оконський, в ході оперативних заходів розшуківці встановили особу крадія. Причетним до протиправного виявився 48-річний житель Тернопільського району. Він зізнався у крадіжці та видав правоохоронцям чужу річ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Оперативні заходи тривають, поліцейські перевіряють причетність фігуранта до вчинення інших злочинів на території обласного центру.