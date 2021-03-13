Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції мешканцю Петриків 1993 року народження. Чоловік спокусився на техніку, яку незаконно привласнив.

Як встановили поліцейські територіального підрозділу, підозрюваний під час проїзду в таксі, викрав у водія мобільний телефон, який потерпілий зберігав біля коробки передач.

Викрадене майно зловмисник хотів продати, однак реалізувати задумане йому завадили правоохоронці.

Відомості про подію працівники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу.

Перевіряється причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів на території обласного центру.