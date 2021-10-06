Нові тарифи на послуги лазні, які надає комунальне підприємство «Еней», затвердили у міській раді. Залежно від послуги їх вартість зросла на 10-50 гривень.

– Комунальне підприємство надало на узгодження відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів нові тарифи, – сказав Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Вони економічно обгрунтовані, є необхідність підняти тарифи на послуги лазні. Зростання ціни відбувається в межах 10-50 гривень, залежно від послуги.

З першого жовтня відвідування загальної сауни обійдеться у 200 гривень. Раніше ця послуга коштувала 150 гривень. У додатку до прийнятого рішенні зазначено, що для пенсіонерів, ветеранів війни, АТО/ОСС, інвалідів і студентів вартість квитка у загальну сауну встановлена на рівні собівартості і становить 160 гривень. Для дітей від 12 до 16 років квиток коштує 80 гривень. Для дітей до 12 років – 50 гривень. Час перебування у загальній сауні не обмежується. Помитися в індивідуальному душі коштуватиме 30 гривень, а для інвалідів першої та другої групи – 10 гривень. Година в індивідуальній сауні коштує 300 гривень. Прокат махрових простирадл – 25 гривень. Також в «Енеї» можна зробити масаж. Загальний, тривалістю у 20 хвилин, коштує 300 гривень, 20-хвилинний масаж спини – 180 гривень, 10-хвилинни локальний масаж – 100 гривень.

Міський голова Сергій Надал зауважив, що нові тарифи можуть бути економічно неефективні для підприємства, оскільки у них вартість газу закладена на рівні 19 тисяч гривень, а зараз вже доведеться платити за газ 30-35 тисяч гривень. Тому вже до кінця року треба буде вирішувати чи фінансово підтримувати підприємство чи знову піднімати вартість послуг.

КП «Еней» розташоване на вулиці Глибокій, 18. У четвер і п’ятницю працює з 16.00 до 21.00, у суботу з 14.00 до 22.00 і в неділю – з 8.00 до 16.00.