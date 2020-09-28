26 вересня у Тернополі представили команду Івана Чайківського – кандидатів до Тернопільської міської, обласної та районної рад від партії «За майбутнє», які балотуватимуться від міста Тернополя. Захід відбувся просто неба на набережній Тернопільського ставу.

Попри стан здоров’я, кожного з кандидатів дистанційно представив народний депутат групи «За майбутнє» Іван Чайківський. У вступній промові він зазначив, що завдання політичної сили – запропонувати у владу людей, за яких не буде соромно.

– Людей, які будуть працювати по совісті, бо вже мають своє ім’я, яке для них значно більше, ніж порожній звук, – наголосив Іван Чайківський. – Ми всі впрягаємося в складний і брудний виборчий процес, бо нам не байдуже. Ми відмовляємося від якихось комфортних для нас речей, бо нам не байдуже.

Народний депутат представив кожного із 41 кандидата до Тернопільської міської ради, 12 до обласної (від м. Тернопіль) та 17 до районної ради. Усього партія «За майбутнє» висунула 1155 кандидатів у депутати до місцевих рад різних рівнів, 17 кандидатів на посади міських, селищних та сільських голів у всіх ОТГ Тернопільщини.

Презентували також програму «100 кроків» розвитку міста: Тернопіль – місто майбутнього, яка складається із 10 блоків, у кожному з яких по 10 кроків для розвитку міста.

100 кроків увійшли до таких 10 блоків:

1. Розвинута економіка

2. Комфортна інфраструктура

3. Якісна соціальна політика

4. Новітня освіта

5. Екологія: чисте і зелене місто

6. Високий рівень надання медичної допомоги

7. Зручний транспорт

8. Безпечне місто

9. Розвиток молоді та спорту

10. Місто креативних культурних індустрій

Іван Чайківський побажав своїй команді запалювати інших та подолати людську зневіру в порядність політиків.

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