Стратегію розвитку Тернопільщини на найближчі роки та команду майбутніх кандидатів до місцевих рад презентували сьогодні представники партії «Слуга народу». Відбувся захід у Збаразькому замку під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського.

Презентуючи стратегію розвитку, голова Тернопільської обласної адміністрації Володимир Труш озвучив головні пріоритети на найближчі роки, а також бачення щодо розвитку економіки та соціальної сфери. Зокрема він відзначив, що область має неабиякий агровиробничий потенціал, адже на Тернопільщині зафіксований найбільший обсяг експортних операцій із зерном, ягодами й фруктами. Наш край також багатий сировинною базою для виробництва молочної продукції, тому заплановано збудувати один із найбільших комплексів великої рогатої худоби, що збільшить потужності галузі.

Про готовність втілювати стратегію заявила команда партії «Слуга народу», яка балотуватиметься в місцеві ради. До неї увійшли: підприємець, сценарист, майбутній кандидат на посаду міського голови Тернополя – Віктор Гевко; науковиця, професорка, доктор економічних наук, майбутня кандидатка в депутати ТМР – Оксана Вівчар; адвокат, член ради Тернопільської обласної організації партії «Слуга народу», майбутній кандидат у депутати ТОР – Ігор Жмінка; майбутня кандитатка в депутати ТОР, директорка центрального відділення «Приватбанку» у Тернополі – Юлія Хаєцька; засновник і головний лікар медклініки «Мій лікар», завідувач хірургічним відділенням Тернопільської міської полікліники, майбутній кандидат у депутати ТОР – Володимир Семерез; доктор економічних наук, професорка ТНТУ імені Пулюя, майбутня кандидатка в депутати ТОР – Ірина Крамар; заступник начальника «Ууравтодору» у Тернопільській області, голова обласного виборчого штабу «Слуги народу», майбутній кандидат у депутати ТОР – Ярослав Захарків; головний лікар Кременецької райлікарні, депутат Кременецької райради, майбутній кандидат у депутати ТОР – Павло Кисіль; волонтерка, меценат, підприємиця, кандатка у ТМР – Оксана Оливко; директор департаменту соцзахисту ТОДА, майбутній кандидат на посаду міського голови Шумська – Вадим Боярський.

Народний депутат України, голова обласної організації партії «Слуга народу» Володимир Гевко відзначив, що місцеві вибори дуже важливі, адже дають можливість завести у владу порядних людей, які будуть робити все для того, щоб закони належно працювали на добробут кожної громади і кожного громадянина.

– Зараз у місцеві ради наша партія «Слуга народу» веде цілеспрямованих людей, які прагнуть змін і хочуть перетворити Тернопільщину на успішний регіон, на край заможних людей, які гордяться місцем де вони народилися і живуть. У якому їм комфортно, де вони впевнені у своєму майбутньому, і у майбутньому своїх дітей, і ні в кого не виникає думка виїхати за кордон, – сказав Володимир Гевко. – У команді «Слуга народу», яка йде на місцеві вибори, об’єдналися відомі люди області, авторитетні постаті, яких поважають і шанують за їх вчинки, здобутки, працю на благо Тернопільщини. У наших рядах: підприємці, управлінці, освітяни, науковці, медики. У більшості – це нові обличчя, які у місцевих радах хочуть реалізувати кардинально інші підходи, ніж були до цього. Ці люди йдуть викорінювати корупційні схеми, які не дають розвиватися нашим громадам і містам. Формуючи команду слуги народу на Тернопільщині, ми орієнтувалися насамперед на людей, які налаштовані стати зразком у місцевих радах. Моральні цінності цих людей не дозволять їм обкрадати своїх земляків, як це робили старі політики. Хочу запевнити жителів області: «Ця команда вас не підведе!». Прийшов час реальних дій і реальних результатів, і ми будемо робити це разом.

Майбутній кандидат на посаду міського голови Тернополя Віктор Гевко розповів, що Тернопіль повинен бути чистим і охайним містом. Він також планує перетворити його на туристичний магніт, як для України, так і для гостей з-за кордону. Планує вирішити питання із роботою тернопільського аеропорту, а також забезпечити тернопільські лікарні найсучаснішим обладнанням. Він переконаний, що завдяки своєму творчому та управлінському досвіду зможе перетворити Тернопіль на столицю молодіжних і культурно-мистецьких фестивалів, місто зародження нових зірок, творчий майданчик для митців та центр сучасної українсько культури.